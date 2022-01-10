Пекин, , 07:08 — REGNUM Розничные продажи потребительских товаров в Пекине в 2021 году в основном восстановились до уровня, имевшего место до COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Пекин

Ожидается, что розничные продажи потребительских товаров в столице достигнут 1,5 трлн юаней (около $235 млрд) в 2021 году, заявил заместитель директора Пекинского муниципального коммерческого бюро Го Вэньцзе 7 января во время пятой сессии Пекинского собрания народных представителей 15-го созыва.

С января по ноябрь прошлого года общее потребление и, в частности, потребление услуг в Пекине увеличилось на 13,1% и 15,5% в годовом исчислении соответственно По словам Го, Пекин стремится к 2025 году превратиться в международный центр потребления, обладающий глобальным влиянием и конкурентоспособностью, а также мировой репутацией.

На этой неделе начались политические консультативные и законодательные собрания города, на которых обсуждались вопросы местного экономического и социального развития за прошедший год и планы на 2022 год.