Пекин, 10 января, 2022, 07:04 — ИА Регнум. По данным Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая, страховой сектор страны обеспечил стабильный рост премиальных доходов за первые 11 месяцев 2021 года с улучшением возможностей для поддержки реального сектора экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Премиальный доход за этот период составил 4,2 трлн юаней (около $658,9 млрд), в то время как страховое возмещение выросло на 15,4% в годовом исчислении до 1,4 трлн юаней, сообщила комиссия. В последние годы отрасль играет все более важную роль в обслуживании реального сектора экономики, поскольку совокупный объем страхового покрытия, предоставляемого сектором, вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на конец ноября прошлого года совокупные активы отрасли составляли 24,6 трлн юаней, увеличившись на 12,1% в годовом исчислении.