Биробиджан, , 07:31 — REGNUM Правительство Еврейской автономии, ПАО «Сбербанк» и ГК «Просвещение» подписали соглашение о строительстве школы в Биробиджане на 1275 мест. Концессионный договор заключён на десять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в пресс-службе правительства региона.

Новая школа в Краснодаре Пресс-служба администрации Краснодарского края

Читайте также: В ЕАО строительство здания по нацпроекту отстаёт от графика

«Еврейская автономная область берет на себя обязательство постепенно погасить инвестиционные вложения в строительство новой школы. К строительству здания ГК «Просвещение» приступит уже в январе 2022 года. Процесс включает демонтаж старого здания школы № 10, закладку фундамента и непосредственно строительство. Предположительный срок работ — 18 месяцев», — рассказала исполняющая обязанности начальника департамента образования ЕАО Наталья Соловченкова.

В новой школе помимо классов с лабораториями будет библиотечно-информационный центр, специальные помещения для групп продленного дня начальной школы, комната со столярными инструментами для мальчиков и помещение для кройки, шитья и кулинарии для девочек. В здании также будут два зала для физкультуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО строительство здания по нацпроекту «Демография» отстаёт от графика. Дом престарелых в Биробиджане возводят медленнее, чем планировалось, из-за нехватки рабочих.