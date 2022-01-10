В ЕАО начнут строить новую школу по государственно-частному партнёрству
Биробиджан, 10 января, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Правительство Еврейской автономии, ПАО «Сбербанк» и ГК «Просвещение» подписали соглашение о строительстве школы в Биробиджане на 1275 мест. Концессионный договор заключён на десять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в пресс-службе правительства региона.
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В новой школе помимо классов с лабораториями будет библиотечно-информационный центр, специальные помещения для групп продленного дня начальной школы, комната со столярными инструментами для мальчиков и помещение для кройки, шитья и кулинарии для девочек. В здании также будут два зала для физкультуры.
Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО строительство здания по нацпроекту «Демография» отстаёт от графика. Дом престарелых в Биробиджане возводят медленнее, чем планировалось, из-за нехватки рабочих.