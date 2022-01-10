Хабаровск, 10 января, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за новогодние праздники было зарегистрировано 154 пожара. За аналогичный период 2021 таких происшествий было 172, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

23.mchs.gov.ru Пожар

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Преимущественно возгорания отмечались в жилом секторе. Спасено 16 человек. Гибель от огня уменьшилась в 8 раз. Погиб один человек, в минувшем году — восемь. Порядка 50 семей за новогодние каникулы лишились жилья и имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за прошедшие новогодние праздники с 1 по 9 января произошло 17 пожаров, в ходе которых погибли три человека. За аналогичный период прошлого года в крае было зарегистрировано 25 пожаров, а погибших не было.