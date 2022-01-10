Новосибирск, 10 января, 2022, 07:00 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорождённого. Речь о ребёнке, найденном в коробке на обочине дороги, сообщило региональное управление СКР.

Новорожденный

В ведомстве уточнили, что вечером 7 января недалеко от села Сосновка несовершеннолетние нашли на обочине дороги коробку, в которой находился новорождённый ребёнок. О находке они сообщили в правоохранительные органы.

«В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает», — отметили в СКР.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и лицо, совершившее данное преступление. Расследование делапродолжается.