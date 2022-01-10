Чжэнчжоу, Китай, , 06:59 — REGNUM Годовой объем грузоперевозок в международном аэропорту Синьчжэн города Чжэнчжоу провинции Хэнань в центральном Китае впервые превысил 700 000 тонн в конце прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет (сс) Falcon® Photography

Благодаря этому рекорду аэропорт в столице провинции в настоящее время занимает шестое место среди более чем 230 аэропортов Китая и второй год подряд входит в число 40 крупнейших грузовых аэропортов мира.

Российский грузовой самолет авиакомпании AirBridgeCargo, полностью загруженный одеждой и товарами народного потребления, вылетел из Чжэнчжоу в Москву 30 декабря 2021 года, засвидетельствовав рекорд. Служба авиаперевозок гарантировала доставку медикаментов и предметов первой необходимости и продуктов питания в условиях пандемии COVID-19.

Авиакомпания AirBridgeCargo стала первой иностранной авиакомпанией, посетившей международный аэропорт Синьчжэн в сентябре 2010 года, открыв грузовое авиасообщение Чжэнчжоу-Москва. Годовой объем грузоперевозок компании в аэропорту Чжэнчжоу впервые в этом году превысил 50 000 тонн, увеличившись на 75% в годовом исчислении.

Генеральный директор группы аэропортов провинции Хэнань Лю Цзяньмин заявил, что компания привержена идее строительства «Воздушного шелкового пути» путем превращения аэропорта в международный грузовой авиационный хаб.