Пекин, , 06:54 — REGNUM Космонавты китайской миссии «Шэньчжоу-13» завершили в основном модуле китайской космической станции эксперимент по сближению и стыковке с грузовым кораблем «Тяньчжоу-2» в ручном режиме, сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA), передает 8 января агентство Синьхуа.

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В начале эксперимента космонавты в основном модуле управляли дистанционно грузовым кораблем «Тяньчжоу-2», чтобы он покинул фронтальный стыковочный порт узловой кабины основного модуля и переместился в запланированное место парковки при координации инженеров наземного управления.

После короткого пребывания на стоянке грузовой корабль направился к комплексу космической станции и завершил сближение и стыковку с помощью усилий астронавтов. Эксперимент занял около двух часов и был завершен в 7:55 утра по пекинскому времени, сообщили в CMSA.

Ручное телеуправление является резервным для автоматического сближения и стыковки беспилотных космических аппаратов. Этот эксперимент стал первым случаем, когда китайские космонавты использовали ручное телеуправляемое оборудование для управления грузовым кораблем и космической станцией при операции сближения и стыковки.

В ходе эксперимента также были проверены функции и производительность оборудования для ручного телеуправления, а также процедура координации между космосом и Землей, добавили в CMSA.