Владивосток, , 06:44 — REGNUM Во Владивостоке неравнодушный молодой человек предотвратил похищение ребёнка — приморцы обсуждают в сети происшествие в одной из многоэтажек города. Фото и видео похитителей уже опубликовано, один из них был в форме сотрудника ДПС. Официальных комментариев от правоохранителей пока нет.

Учитель-педофил Цитата из к/ф «Германия, год нулевой». реж. Роберто Росселлини. 1948. Италия, Франция, Германия

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«Нужна помощь. Если с кем из вас по соседству живут вот эти… Пожалуйста, подскажите номер квартиры. Проспект Красного знамени, 133, второй дом.

Один из них схватил ребёнка в подъезде и потащил. Спасибо огромное парню, который в этот момент проходил мимо и вырвал ребёнка из лап этого урода», — написал один из очевидцев происшествия.

В комментариях мать ребёнка написала, что предполагаемых похитителей задержали, с сыном всё в порядке. Делом займётся СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, чипировать вышедших на свободу педофилов, а также ввести для них смертную казнь предложил депутат Госдумы Руслан Хамзаев («Единая Россия»).