Вашингтон, 10 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус получил глава министерства обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин, переболевший COVID-19. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своём Twitter-аккаунте.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

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Кирби сообщил об отрицательном результате теста на коронавирус у главы Пентагона и уточнил, что уже 10 января Остин вернётся в офис для выполнения своих рабочих обязанностей.

Пресс-секретарь Пентагона добавил, что Остин благодарен вакцинам от коронавируса, которые значительно смягчили последствия заболевания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заболевший COVID-19 глава Пентагона Остин продолжил работать из дома в онлайн-режиме.