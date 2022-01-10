Сеул, 10 января, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи достиг самых высоких за историю показателей в первые 11 месяцев 2021 года, сообщает агентство Рёнхап.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лапша быстрого приготовления

По его данным, республика экспортировала лапши на $607,9 млн за период с января по ноябрь 2021 года. Это на 10,6% выше, чем показатели за аналогичный период 2020 года. Уточняется, что это рекордный показатель по экспорту лапши быстрого приготовления в Южной Корее за всю историю.

При этом пятая часть всего экспорта приходится на Китай — в Поднебесную из Южной Кореи доставили лапши на $133,42 млн. Также этот южнокорейский товар массово закупали в США, Японии, на Тайване и Филиппинах. Эксперты предполагают, что рост поставок лапши за рубеж связан с популярностью фильма «Паразиты», а также пандемией коронавирусной инфекции.