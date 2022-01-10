Якутск, 10 января 2022, 06:34 — REGNUM Из-за ураганного ветра не работали 10 января школы посёлка Тикси Булунского района Якутии. Метеоусловия в населённом пункте в единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета сочли неблагоприятными, сообщил ТАСС.
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В посёлке скорость ветра достигает 29−34 метров в секунду. Дома рекомендовано оставаться женщинам и детям. Не учатся ученики 1−11 классов. Помимо школьных занятий также отменена работа кружков и секций.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в Якутске вводили актированный день для учеников 1−8 классов. В городе было безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов.