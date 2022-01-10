Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2022, 06:24 — ИА Регнум. На Камчатке в Усть-Большерецком районе 58-летний пенсионер открыл стрельбу по спящим рыбакам в домике на берегу реки Саван. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

(сс) jasongillman Ружье

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Известно, что подозреваемый обиделся на прибывших на любительскую рыбалку из-за оскорблений. Он из ружья выстрелил в голову спящего в спальнике 42-летнего мужчины, который скончался на месте. Ещё один 43-летний рыбак был ранен в плечо. Остановили подозреваемого прибывшие к месту ЧП другие рыбаки.

«Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Якутии будут судить за то, что она заперла в бане свою мать и подожгла здание. Таким образом якутянка наказала женщину за то, что она не дала ей денег на алкоголь.