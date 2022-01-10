Алма-Ата, Казахстан, , 06:20 — REGNUM Участники массовых беспорядков пытались ограбить Государственный музей Казахстана имени А. Кастеева в Алма-Ате и забрать мечи и копья гуннских и сакских воинов. Об этом 10 января сообщил телеканал «Хабар 24».

Ночная Алма-Ата Ребров Олег

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

От грабежа мародёров отговорила директор музея Гульмира Шалабаева. Смелой женщине удалось убедить погромщиков не трогать артефакты. По словам директора музея, противостоять грабителям ей помогли «духи предков и древних воинов».

Город Алма-Ата сильнее других пострадал от рук мародёров и участников массовых беспорядков. Как сообщил МИД Казахстана, среди погромщиков были участники боевых действий в горячих точках на стороне радикалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, в массовых беспорядках в Казахстане участвовали радикалы и экстремисты.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол РФ в США рассказал о роли радикалов в беспорядках в Казахстане