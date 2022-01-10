Якутск, , 06:18 — REGNUM Продление режима повышенной готовности в Якутске говорит о том, что в городе не справились с отловом безнадзорных животных в установленный срок. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политолог и журналист Виталий Обедин.

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что собаки продолжают бегать по городу стаями, от населения поступает больше 1000 заявок в день, а выездов в 10 раз меньше, и большая часть безрезультатна. Эксперт считает процедуру передачи информации от населения к группам реагирования затянутой, а сам процесс отлова неэффективным.

«Чтобы был эффект, не нужно носиться по городу огромной оравой, распугивая собак, которые прекрасно знают, как реагировать на крупных человеческих особей с длинными предметами в руках. Вместо этого следует иметь пару-тройку бригад оперативного реагирования, которые дислоцированы в разных частях города и выезжают на адрес по последнему актуальному сигналу, если подтверждается несколько факторов: собак больше 3 особей, они достаточно крупные, чтобы представлять опасность для человека и ранее из этого района уже поступали сигналы (значит, у собак где-то здесь лёжка)», — отметил Виталий Обедин.

Он также подчеркнул, что выезжать по вызову нужно не наобум, а после изучения карты территории с помойками, источниками тепла и потенциальными укрытиями животных — теплотрассами, заброшенными гаражами, недостроями.

«Хаотичные метания по городу орав из людей, отвлеченных от работы и не владеющих навыками отлова собак помогают плохо. Только ГСМ жгут и «добычу» распугивают. Собаки животные чуткие. Инстинкт выживания на улицах у них развит, и человек — единственный естественный враг, который у них есть в каменных джунглях. Чуя опасность — залягут, переждут, потом снова начнут вылезать на прокорм», — отметил Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря возле ипподрома Якутска стая собак загрызла женщину. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.