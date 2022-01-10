Якутск, 10 января 2022, 06:18 — REGNUM Продление режима повышенной готовности в Якутске говорит о том, что в городе не справились с отловом безнадзорных животных в установленный срок. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале политолог и журналист Виталий Обедин.
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Он отметил, что собаки продолжают бегать по городу стаями, от населения поступает больше 1000 заявок в день, а выездов в 10 раз меньше, и большая часть безрезультатна. Эксперт считает процедуру передачи информации от населения к группам реагирования затянутой, а сам процесс отлова неэффективным.
Он также подчеркнул, что выезжать по вызову нужно не наобум, а после изучения карты территории с помойками, источниками тепла и потенциальными укрытиями животных — теплотрассами, заброшенными гаражами, недостроями.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря возле ипподрома Якутска стая собак загрызла женщину. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.