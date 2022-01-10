Владивосток, 10 января, 2022, 06:22 — ИА Регнум. До 2024 года в Приморье начнёт работу экологический технопарк по переработке и утилизации отходов, полученных в результате сортировки — соглашение о создании такого производства подписали власти края и Российский экологический оператор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Pskov.ru Мусор

Читайте также: Мусоросжигательные проекты Ростеха ударят по карману и здоровью граждан

Приморье станет одной из восьми пилотных территорий России, на которой появятся такие мощности. Подписанное соглашение — первое в стране. Документ предусматривает создание экотехнопарка по утилизации пластика, стекла, бумаги, картона, старых автошин. Практически все это, за исключением шин, относится к вторсырью, сортировка которого внедряется в регионе.

«Приморье имеет достаточно ограниченный рынок сбыта вторсырья, поэтому так важно создавать объекты глубокой переработки по ключевым видам отходов на месте, внутри региона», — пояснила заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко, добавив, что перспективной территорий для внедрения подобных мощностей рассматривается ТОР «Надеждинская».

Отмечается, что в строительстве экотехнопарка могут участвовать и частные инвесторы — уже обсуждаются условия их вхождения в проект.

«Второй год в Приморье реализуются мероприятия по раздельному сбору — установлены почти 500 специальных контейнеров, построены четыре мусоросортировочные станции, есть и предприятия, заинтересованные использовать в своем производстве отсортированное сырье. Но особенности края, как и всех регионов Дальнего Востока, — малая плотность населения, большие расстояния, усложняют процесс переработки вторсырья. Предполагаем, что создание экотехнопарка даст значительный импульс работе в этом направлении», — считает Пархоменко.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг выступил с инициативой создать отдельный федеральный проект для строительства мусоросжигательных заводов и включить его в нацпроект «Экология».