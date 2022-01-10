Якутск, 10 января, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Якутске идёт сбор подписей против обустройства мест для содержания отловленных собак на территории спального района в Автодорожном округе. Построить пункт передержки намерены возле школы и детского сада, пожаловались люди. Жители микрорайона «Прометей» прислали главе города Евгению Григорьеву письмо с соответствующей просьбой, сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Собака

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«Мы, родители детей, которые посещают детский сад «Прометейчик» и ясли-сад, будут обучаться в новой школе на 990 мест, считаем неразумным и даже антигуманным открытие пункта передержки безнадзорных животных на территории, где проживает огромное количество детского населения и расположены образовательные учреждения. Не секрет, что в большинстве случаев при строительстве и эксплуатации помещений меры безопасности соблюдаются не безупречно. Нет никакой гарантии, что одичавшие голодные собаки не вырвутся на волю», — говорится в письме.

Его авторы предлагают создавать пункт передержки на окраине города, чтобы не допустить повторения трагедии с человеческими жертвами из-за нападения собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске сохраняется режим повышенной готовности из-за бродячих собак. За период с 29 декабря по 8 января там отловили 337 собак. Животных больше не выпускают обратно на улицы города. Для них будут расширять территорию пункта передержки, а на время этих работ оборудуют временные места для размещения собак в Автодорожном округе.