Иркутск, , 05:54 — REGNUM Производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей — ООО «Иркутский механический завод» получил иск о несостоятельности. Претензии налогового органа арбитраж Иркутской области пока оставил без движения, дав срок на устранение недочетов до 24 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Иркутской области обратилась с претензиями в середине декабря 2021 года. Сумма заявленного долга составила 732 739,2 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

По сведениям из ЕГРЮЛ, ООО учредили в декабре 2014 года. Директор и владелец компании — Виталий Козик. Средняя численность персонала на начало 2021 года была около 20 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. ООО является микропредприятием.

Напомним, ранее схожий иск получило и предприятие из Татарии, которое также работает в сфере производства металлоконструкций, — ООО «Производственно-строительная компания Т-34».