Иркутск, 10 января, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей — ООО «Иркутский механический завод» получил иск о несостоятельности. Претензии налогового органа арбитраж Иркутской области пока оставил без движения, дав срок на устранение недочетов до 24 января 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №24 по Иркутской области обратилась с претензиями в середине декабря 2021 года. Сумма заявленного долга составила 732 739,2 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

По сведениям из ЕГРЮЛ, ООО учредили в декабре 2014 года. Директор и владелец компании — Виталий Козик. Средняя численность персонала на начало 2021 года была около 20 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. ООО является микропредприятием.

Напомним, ранее схожий иск получило и предприятие из Татарии, которое также работает в сфере производства металлоконструкций, — ООО «Производственно-строительная компания Т-34».