Анадырь, , 05:43 — REGNUM На Чукотке новогодние праздники прошли без чрезвычайных происшествий — с 30 декабря до 10 января в регионе действовал режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Чукотка Vladimir Varfolomeev

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В праздничные дни был организован контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей, маломобильных граждан, а также асоциальных граждан. Никаких происшествий не зарегистрировано.

Отмечается, что в четырёх населенных пунктах Чукотки непогода спровоцировала кратковременное отключение электроснабжения — не более 40 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за прошедшие новогодние праздники с 1 по 9 января произошло 17 пожаров, в ходе которых погибли три человека. За аналогичный период 2021 года в крае было зарегистрировано 25 пожаров, а погибших не было.