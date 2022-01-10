Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Группа экспертов призвала советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана увеличить поставки вооружений на Украину. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на участников переговоров.

Флаги США и Украины (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сообщается, что Салливан провел встречу со сторонниками более жесткой стратегии в отношениях с Россией. При этом отмечается, что на переговорах присутствовали и чиновники, работавшие в администрации бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. В качестве одной из мер давления на Москву эксперты посоветовали нарастить поставки летальных вооружений на Украину.

Тем не менее ряд высокопоставленных сотрудников администрации Байдена заявили, что готовы обсуждать ряд аспектов по гарантиям безопасности на взаимовыгодной основе. По предварительным данным, они согласны на ограничения на количество проводимых учений НАТО в Европе, а также на ограничения по количеству размещенных ракет.