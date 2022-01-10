Якутск, 10 января 2022, 05:39 — REGNUM В столице Якутии за период с 29 декабря по 8 января отловили 337 собак. После отлова их больше не выпускают обратно на улицы города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.
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Отловом животных занимаются 32 человека и 11 единиц техники. В городе расширяют территорию пункта передержки, создаются дополнительные вольеры.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря возле ипподрома Якутска стая собак загрызла женщину. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.