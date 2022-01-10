Якутск, , 05:39 — REGNUM В столице Якутии за период с 29 декабря по 8 января отловили 337 собак. После отлова их больше не выпускают обратно на улицы города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Якутска.

Злая собака Цитата из м/ф «Леди и Бродяга 2: Приключения Шалуна». Реж. Даррел Руни, Жанин Роуссел. 2001. США

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Отловом животных занимаются 32 человека и 11 единиц техники. В городе расширяют территорию пункта передержки, создаются дополнительные вольеры.

«Мной принято решение продлить режим повышенной готовности для всех структур окружной администрации, пока мы не переломим ситуацию с безнадзорными животными на территории Якутска», — отметил глава города Евгений Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря возле ипподрома Якутска стая собак загрызла женщину. Животные повалили её на снег за несколько секунд, тело обнаружили спустя два часа. Возбуждено уголовное дело.