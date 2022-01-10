Петропавловск-Камчатский, 10 января, 2022, 05:36 — ИА Регнум. На Камчатке за прошедшие новогодние праздники с 1 по 9 января произошло 17 пожаров, в ходе которых погибли три человека. За аналогичный период прошлого года в крае было зарегистрировано 25 пожаров, а погибших не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Крупный пожар был зафиксирован в Елизовском районе в первые минуты наступившего 2022 года. 1 января в 00:05 поступило сообщение о возгорании деревянного одноэтажного дома. Спасти строение не удалось — его тушили более двух часов. На месте происшествия обнаружены два трупа. Ещё два человека пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления.

Также 1 января в 23:32 загорелся частный дом в Петропавловске-Камчатском. В ходе тушения огня был обнаружен труп мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске днём 9 января загорелся деревянный одноэтажный шестиквартирный жилой дом. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горела крыша дома площадью 50 кв. метров.