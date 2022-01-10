Якутск, , 05:26 — REGNUM Жительницу Якутии будут судить за то, что она заперла в бане свою мать и подожгла здание. Таким образом якутянка наказала женщину за то, что она не дала ей денег на алкоголь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Поджог Jeff Turner

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Получив от матери отказ дать деньги на алкоголь, женщина заперла её в бане, облила крыльцо здания бензином и подожгла. Жительница Якутии умерла от ожогов 80% поверхности тела.

Якутянку будут судить по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Обвинительное заключение уже утверждено, женщина арестована.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта 2021 года жительница Курской области подожгла своего восьмилетнего сына. Ребёнок скончался.