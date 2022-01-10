Фокино, Приморский край, 10 января, 2022, 05:30 — ИА Регнум. В Приморье в ходе рейдов обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы — возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Трепанг

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«Сразу два уголовных дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов возбудили сотрудники межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО Фокино», — пояснили в полиции.

Так, инспекторами ДПС на автодороге «Фокино — Дунай» был остановлен автомобиль Nissan AD, в багажнике которого находились три ёмкости с биоресурсами. В общей сложности изъято 479 особей свежевыловленного трепанга дальневосточного. В отношении 43-летнего жителя поселка Путятин возбуждено уголовное дело.

Аналогичное преступление было выявлено в районе 103 км трассы «Артем — Находка». В ходе осмотра автомобиля обнаружены два комплекта водолазного снаряжения, пластиковая тара с трепангом. Изъято 380 особей. Двое жителей поселка Южно-Морской признали свою вину.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 5 лет, а также штраф до миллиона рублей.

«Изъятый у браконьеров трепанг выпущен в естественную среду обитания», — добавила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Трепанг занесен в Красную книгу Российской Федерации, его добыча запрещена на территории всего Дальнего Востока. В Приморском крае его вылов разрешен только в научных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, городской суд Фокина в Приморье вынес приговор трём местным жителям, которых обвиняют в незаконной добыче гребешка.