Сеул, 10 января, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3007 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Из них 2768 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже четыре дня подряд в Южной Корее выявляют менее четырех тысяч зараженных ежесуточно. Также всю прошедшую неделю число пациентов, находящихся в критическом состоянии, не превышало тысячи человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 667 390. Также за минувшие сутки в стране скончались 34 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умер 6071 пациент.