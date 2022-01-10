Токио, 10 января, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Япония совместно с Соединенными Штатами намерена создать структуру для регулирования экспорта высоких технологий в Китай, в том числе и технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники в японском правительстве.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

По их данным, эта структура также будет сотрудничать и со странами Европы, которые являются союзниками США и Японии по этому вопросу. Сейчас стороны заняты разработкой конкретного перечня технологий, экспорт которых будет ограничен для Китая. Источники утверждают, что в этот список могут войти технологии квантовой криптографии, производства полупроводников, а также искусственного интеллекта.

Утверждается, что главная цель создания новой структуры — ограничить возможности Китая в использовании современных технологий в военно-промышленном комплексе.