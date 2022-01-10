История вопроса

Большинство главных событий 2021 года в России и мире были так или иначе связаны с эпидемией коронавируса: началась вакцинация, вводились и отменялись ограничения, правительства оказывали поддержку пострадавшим отраслям экономики. В России, кроме того, прошли выборы в Госдуму и губернаторские выборы в ряде регионов, была проведена перепись населения. В сфере международной политики главными темами года были бегство войск НАТО из Афганистана, обострение отношений России и НАТО, волнения в Вашингтоне после президентских выборов, резкий рост цен на энергоносители в Европе и уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.