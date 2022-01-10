Владивосток, 10 января, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин подписал приказ о награждении спортсменов Приморья — звания «Заслуженный мастер спорта» и «Мастер спорта России» они получили за успешные выступления на национальных и международных турнирах по кудо, киокусинкай, спортивной аэробике и настольному теннису, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Медаль

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Заслуженными мастерами спорта России стали двое кудоистов — двукратные чемпионы мира Константин Караульных и Гегам Манавазян.

Звания «Мастер спорта России» удостоена спортсменка краевой федерации настольного тенниса из Уссурийска Алена Дударь.

Мастером спорта стала воспитанница региональной федерации спортивной аэробики Владислава Мясковская.

Звание «Мастер спорта России» получил каратист Денис Гожин. Он выполнил норматив, став серебряным призером международного турнира по киокусинкай Russian Open Junior Cup 2021 и выиграв первенство России.

Кроме того, высокого звания «Почетный спортивный судья России» удостоен один из самых опытных рефери федерации тхэквондо ВТФ Владивостока Владимир Савельев.

Всего в 2021 году звание «Мастер спорта России» присвоено 30 приморским атлетам, двоим — звание «Заслуженный мастер спорта России».

Как сообщало ИА REGNUM, спортсмены Хабаровского края в 2021 году завоевали почти тысячу различных наград.