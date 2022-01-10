Хабаровск, 10 января, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Спортсмены Хабаровского края в 2021 году завоевали почти тысячу различных наград.

Золотая медаль

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«На соревнованиях разного уровня наши земляки «взяли» 337 золотых, 296 серебряных и 335 бронзовых наград. Они приняли участие в состязаниях по 59 видам спорта, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Нам есть кем гордиться!» — написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году спортсмены из Киргизии смогли завоевать 416 медалей, в том числе 110 золотых, 106 серебряных и 200 бронзовых.