Курган, 10 января, 2022, 04:02 — ИА Регнум. В Кургане на 51-летнюю водительницу такси было совершено нападение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Leonid Mamchenkov Такси

Таксистка приехала на вызов. Незнакомый мужчина, сел на заднее сидение её автомобиля и совершил разбойное нападение. Пассажир похитил 250 рублей и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре злоумышленника задержали полицейские. Им оказался 50-летний местный житель.

По факту возбуждено головное дело о ч. 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Следователем готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ночью 8 января житель села Мишкино напал на автомобиль сотрудников полиции с охотничьим ружьём. Один полицейский убит. В ходе задержания погиб и убийца.