Москва, , 03:56 — REGNUM Арбитраж Москвы 7 февраля 2022 года начнёт рассмотрение крупного финансового иска Генеральной прокуратуры России к IT-компании «Пармалогика». С ответчика требуют более 914 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

IT Иван Шилов, ИА REGNUM

Исковое заявление поступило в базу арбитража 20 декабря 2021 года, а 30 декабря стало известно, что иск приняла судья Тевелева. В деле речь идёт «о взыскании 914 267 753 рублей 56 копеек», но детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Пармалогика» создана в апреле 2016 года для разработки компьютерного программного обеспечения. Владелец и директор — Евгений Овчаров.

По открытым данным, компания была исполнителем более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 3,5 млрд рублей. С Генпрокуратурой РФ ООО связывали свыше десяти контрактов, в том числе связанных с разработкой и доработкой системы правовой статистики. В частности, в июле 2018 года с фирмой подписали контракт на развитие функционала специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы правовой статистики общей стоимостью более 211 млн рублей. В январе 2021 года был заключен контракт на 190 млн рублей — на услуги по технической поддержке той же системы, а в июле 2019 года — на работы по развитию функционала специального программного обеспечения. Цена последнего контракта превысила 842 млн рублей.