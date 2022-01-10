Вашингтон, 10 января, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Бесполезные в военном отношении страны, входящие в военнно-политический блок НАТО, назвал старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в вышедшей 8 января статье в издании National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Карпентер пояснил, что в НАТО есть страны Восточной Европы, которые были приняты в военный альянс в 90-е годы, но при этом являются слишком слабыми в военном отношении «странами-иждивенцами». Автор статьи уточнил, что речь идёт об Албании, Словении, Черногории, Северной Македонии и о странах Прибалтики.

Приняв их в военный блок НАТО, по мнению Карпентера, США продемонстрировали крайнюю неизбирательность и отсутствие здравого смысла. Экономические активы этих стран сильно ограничены, а их ценность как военного потенциала ещё ниже. При этом многие из этих «стран-лилипутов» находятся в плохих отношениях с соседними более сильными государствами.

В таких обстоятельствах, по мнению эксперта, «страны-иждивенцы» могут стать для альянса не активом, но главным обязательством и потенциальной ловушкой. Карпентер считает, что есть немалая вероятность втягивания США ненужными в НАТО странами в военные конфликты.

Расширение сферы влияния Соединенных Штатов ближе к границам России Карпентер называет серьёзной ошибкой. Часть стран НАТО, присоединившихся к блоку после окончания Холодной войны, эксперт называет «неуместными» и «потенциально опасными партнёрами» с точки зрения безопасности США. Эти страны, по мнению Карпентера, могут спровоцировать военный конфликт между Соединёнными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, военный альянс готов стремится к улучшению отношений с Россией.