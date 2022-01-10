Владивосток, 10 января, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Власти Приморья намерены построить новый морской порт «Аврора» в районе бухты Безымянная в поселке Дунай, который позволит создать почти 450 новых рабочих мест. Проект должен быть реализован до 2030 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Российский Профессиональный Союз Моряков, sur.ru Морской порт

Читайте также: Приплыли: главное в 2021 году на рынке морских перевозок

ООО «Морской терминал «Коулстар» разработало декларацию о намерениях инвестирования почти 60 млрд рублей в строительство порта мощностью 35 млн тонн. Планируемые сроки реализации проекта 2025−2030 годы.

Параллельно строительству морского порта будет реконструирована транспортная инфраструктура для обслуживания новых мощностей. В частности, РЖД уже выданы технические условия на проектирование примыкания железнодорожного пути порта к участку Смоляниново-Дунай Дальневосточной железной дороги.

«Это будет современное производство, отвечающее всем необходимым требованиям экологической и промышленной безопасности, а порт даст развитие не только территории Фокино и Шкотовского района, но и всего юга Приморья», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из наиболее заметных тенденций 2021 года на рынке морских отправок стоит отнести транспортный коллапс в портах Дальнего Востока. Нагрузка на терминалы Приморья возросла из-за увеличившегося массива грузов, возникли сложности с его обработкой, которые привели к скоплению товаров и увеличению транзитного времени. Это стало причиной возвращения части грузопотока в порты Балтийского моря ― в том числе и в Санкт-Петербург. На сегодняшний день ситуация на Дальнем Востоке улучшается, а полная стабилизация может наступить после китайских новогодних праздников, приблизительно к концу I квартала 2022 года.