Салехард, , 03:20 — REGNUM В Салехарде рядом с переправой через Обь будет установлен памятник, посвящённый отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, проложившим Северный морской путь. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей ЯНАО.

Проект памятника-маяка Inter.yanao.ru

Памятник задуман в виде маяка, подобного тем, которые когда-то устанавливали по берегам Обской губы моряки отрядов. Возведут маяк в 2022 году в рамках проекта Русского географического общества, приуроченного к 285-летию открытия пути, соединившего Обь и Енисей.

Маяк в ночное время Inter.yanao.ru

Проект памятника-маяка Inter.yanao.ru

Напомним, Великая Северная экспедиция — ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии во второй четверти XVIII века. Проводилась экспедиция семью самостоятельными отрядами в 1733—1743 годах.