Тернейский район, Приморский край, 10 января, 2022, 03:19 — ИА Регнум. В Приморье обнаружен очередной склад незаконно добытой древесины.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства «Чёрные лесорубы»

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В объектив камеры квадрокоптера в поселке Пластун попали штабеля отборного дуба — более 250 кубометров.

«Древесину изымают, идёт разбирательство. Со слов лесничих, представитель склада пояснил, что сам находится в недоумении, откуда на его территории лес. Мол, без его ведома приехали и неожиданно разгрузились какие-то неизвестные лесовозы», — написал в своём телеграм-канале губернатор края Олег Кожемяко.

При этом глава Приморья напомнил всем «неизвестным лесовозам» и «чёрным лесорубам», что у наземных патрулей лесоохраны появилась поддержка с воздуха: все лесничества имеют в распоряжении квадрокоптеры, которые активно применяются в борьбе с незаконными рубками в труднодоступной местности.

«Так что, думаю, известность неминуемо «прилетит» ко всем пока «неизвестным» лесовозам и лесорубам», — добавил Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске правоохранители устанавливают заказчика вырубки более 200 деревьев. Материалы о незаконной вырубке вдоль улицы Ипподромской переданы в следственный отдел.