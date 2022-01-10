Нью-Йорк, США, 10 января, 2022, 03:10 — ИА Регнум. Неисправный обогреватель мог стать причиной пожара, жертвами которого стали 19 человек, в многоэтажном доме в городе Нью-Йорке. Об этом 10 января сообщил в ходе пресс-конференции глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро.

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Нигро уточнил, что возгорание началось в одной из квартир с неисправного электрообогревателя, который и стал причиной пожара. Проживавшая в квартире семья, уходя при эвакуации из здания, не захлопнула дверь, что поспособствовало распространению пламени и дыма.

По словам Нигро, огонь охватил только два этажа, тогда как дым окутал практически всё здание. Людей, надышавшихся продуктами горения, находили практически на каждом этаже многоэтажного дома, многие пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожар начался после 11:00 (19:00 мск), а к 14:00 (22:00 мск) был ликвидирован. Для борьбы с огнём привлекались более 200 пожарных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами пожара в Нью-Йорке стали 19 человек, из них девять детей. Пострадали около 60 человек, половина из них в тяжёлом состоянии.