Южно-Сахалинск, , 02:44 — REGNUM На Сахалине 10 января в 09:42 по местному времени жители Долинского района ощутили подземные толчки. По информации областного управления МЧС магнитуда землетрясения составила 2,9, глубина — 14 км, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Землетрясение Zeml.info

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Подземные толчки ощущались в сёлах Быков, Углезаводск и Покровка. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

«Многие ощутили заметные толчки, у кого чуть не упал телевизор, кто-то подумал, что у соседей упал шкаф, чем сразу поспешили поделиться в соцсетях. В сёлах эвакуировали детей со школ и детсадов», — написали в телеграм-канале «ЧП Сахалин».

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности девять человек получили ранения по состоянию после землетрясения магнитудой 6,9, произошедшего 8 января в уезде Мэньюань провинции Цинхай на северо-западе Китая, написало агентство Синьхуа.