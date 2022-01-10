Женева, Швейцария, , 02:43 — REGNUM Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила о праве стран на самостоятельный выбор военного альянса в ходе встречи с замглавой МИД России Сергеем Рябковым в Женеве. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

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По его словам, в ходе переговоров Шерман и Рябков обсуждали вопросы, которые затронут во время российско-американской встречи 10 января по гарантиям безопасности. Шерман указала, что Вашингтон придерживается принципа, согласно которому страны самостоятельно могут выбирать альянсы для вступления. При этом Прайс подчеркнул, что США не будут обсуждать вопросы, затрагивающие союзников Вашингтона, без их участия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил предварительный разговор между российскими и американскими представителями по гарантиям безопасности. По его словам, разговор был сложный, но деловой.