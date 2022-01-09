Тюмень, 10 января, 2022, 02:43 — ИА Регнум. В Тюменской области в 2021 году зарегистрировано более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

geralt Алкоголь

Около половины отравлений алкогольным суррогатом в Тюменской области в прошлом году привели к летальному исходу. В возрасте до 17 лет было зафиксировано 5% пациентов с алкогольными отравлениями.

Чтобы не отравиться суррогатным алкоголем, рекомендуется не покупать спиртные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки, с рук или дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые дни января 2022 года в Тюмени девять человек погибли после употребления метилового спирта. По подозрению в сбыте смертельной продукции задержаны четыре гражданина.