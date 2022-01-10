Афины , , 02:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано сейсмологами на севере Греции. Об этом 9 января сообщает геологическая служба США.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Подземные толчки зафиксированы в 00:43 мск 10 января, эпицентр располагался в 5,9 км на юго-восток от города Флорина, где проживает около 17,7 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — Битола, где проживает более 86 тыс. человек, находился от него в 23 км на север.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,7 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении участка Великой Китайской стены в результате землетрясения на северо-западе Китая.

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