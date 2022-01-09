Эль-Кувейт, 10 января, 2022, 02:35 — ИА Регнум. В Кувейте за прошедшие сутки выявили 2999 случаев заражения коронавирусом нового типа — рекордный с начала пандемии показатель по заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

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По ее данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 433 919. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Кувейте скончался 2471 человек.

В настоящее время в больницах королевства лечатся 17 751 пациент с COVID-19. Из них 14 заболевших находятся в палатах интенсивной терапии. Выздоровели уже и выписались из медицинских учреждений 413 697 пациентов.