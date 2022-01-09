Элиста, 10 января, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Арбитраж Калмыкии 14 января 2022 года начнёт рассмотрение финансового иска управления Росприроднадзора к нефтедобывающей компании — ООО «Комсомольскнефть». Ответчику вменяется причинение вреда почвам, который истец и требует компенсировать, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Иск от межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Калмыкии был подан в начале декабря 2021 года. Дело приняла судья Хазикова. В споре речь идёт «о возмещении вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» в размере 1 442 430 рублей.

Также 12 января 2022 года к этой же компании будет рассмотрен иск о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду — 481,8 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик была создана в мае 2011 года. Директор — Марат Саттаров, владелец — Нурулла Саттаров (руководитель федерации студенческого бокса России, президент конгресса татар Тюменской области и владелец нефтедобывающей компании «Петрокаспийгрупп» из Москвы). На предприятии работают около 30 человек. У компании есть ряд действующих лицензий на добычу нефти на участках в Калмыкии.