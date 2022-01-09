Москва, 10 января, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 27 января 2022 года планирует начать рассмотрение финансового спора Министерства промышленности и торговли России и АО «Научные приборы», которое было создано на базе СКБ аналитического приборостроения АН СССР и занимается производством уникальных приборов и оборудования для научных исследований. На 21 марта назначено заседание ещё по одному иску ведомства к компании. В обоих случаях речь идёт о многомиллионных штрафах, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Оба иска были поданы в начале декабря 2021 года. В первом случае речь идёт «о взыскании штрафа в размере 17 101 846,67 рубля». Дело принято судьей Титовой.

Второй спор касается взыскания штрафа по договору от 18 октября 2016 года в размере 12 566 294 рублей 44 копеек. Дело рассмотрит судья Козленкова.

По данным ЕГРЮЛ, АО учреждено в августе 1990 года. Врио директора с сентября 2021 года — Елена Пахомова. По открытым данным, акционерное общество было поставщиком по более чем 70 госконтрактам на общую сумму более 269 млн рублей.

Среди производимой компанией-ответчиком продукции — рентгеновские аналитические приборы, системы лазерной обработки материалов, криминалистическое оборудование и многое другое.