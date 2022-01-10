Москва, , 01:39 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает АО «Российские ипподромы». Претензии компании, выполнявшей ремонтно-строительные работы, пока судом к производству не приняты и дата слушаний ещё не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Иск от компании «Многогранник» к активу, который принадлежит государству, был подан в суд 28 декабря 2021 года.

Детали пока не сообщались, но в 2021 году в базе арбитража фигурировали как минимум два финансовых спора между сторонами. И, если по одному из них производство было прекращено, то второй иск суд в сентябре 2021 года полностью удовлетворил.

С АО «Российские ипподромы» было взыскано более 2,685 млн рублей долга. В основе спора лежал договор подряда от 25 мая 2020 года на ремонтно-строительные работы на объекте компании, расположенном по улице Беговая, 22 в Москве.