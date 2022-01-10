Ханты-Мансийск, , 00:42 — REGNUM В Югре первые дни рабочей недели будут морозными и снежными. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз

Погода днём будет облачной с прояснениями, с небольшим ветром.

В ночь на 10 января температура атмосферного воздуха ожидается — 18… — 23 °C, при прояснении до — 30 °C, днём — 9… — 14 °C, местами до — 20 °C. На 11 января ночью синоптики обещают — 13… — 18 °C, местами по западной половине до — 27 °C, днём — 9… — 14 °C. В ночь на 13 января прогнозируется — 25… — 30 °C, местами по восточной половине региона до — 37 °C, днём — 17… — 22 °C.