Никосия, , 00:36 — REGNUM Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес объявил о своей отставке, а также не исключил своего выдвижения кандидатом на президентских выборах 2023 года. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

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Сообщается, что он уже направил прошение об отставке президенту Кипра Никосу Анастасиадису «несколько дней назад». 7 января президент страны принял его прошение об отставке. Свою должность Христодулидес покинет 11 января. На посту главы МИД Кипра он пробыл с марта 2018 года.

Местные СМИ отмечают, что Христодулидес не исключает своего участия в качестве независимого кандидата на президентских выборах, которые должны состояться в феврале 2023 года. При этом ему уже предложили выдвинуться кандидатом от партии «Демократическое объединение».