Пекин, , 00:34 — REGNUM Участок Великой Китайской стены длиной около двух метров обрушился в результате землетрясения на северо-западе Китая. Об этом 9 января сообщает газета Global Times.

Великая Китайская стена Иван Шилов © ИА REGNUM

Обрушение Великой Китайской стены произошло в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Уезд находится в 114 км от эпицентра землетрясения. Участок стены специалисты относят ко времени существования Империи Мин (1368−1644 годы), обрушение достопримечательности было обнаружено при очередном плановом осмотре.

В настоящее время на обрушенном участке начаты аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,9, которое произошло 8 января в уезде Мэньюань провинции Цинхай на северо-западе Китая. Эпицентр подземных толчков находился в малонаселённой области, но толчки ощущались в нескольких крупных городах. В результате землетрясения пострадали девять человек.

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