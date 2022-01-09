Югорск, Югра, 10 января, 2022, 00:29 — ИА Регнум. В Югре двое мужчин попытались украсть новогоднюю ёлку с чужого земельного участника. Похитители задержаны, возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Наталия Николаева ИА REGNUM Ель

Двое 50-летних жителей Югорска, один из которых был ранее судим, незадолго до празднования Нового года увидели на чужом участке ель, спилили её и понесли домой. Однако по пути их задержал участковый.

Сумма ущерба, нанесённого хозяевам ели, составила свыше трёх тысяч рублей. Ель и пила у злоумышленников изъяты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Ростове-на-Дону хулиганы в недавно благоустроенном сквере украли голубую ель.