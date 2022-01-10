Тюмень, , 00:22 — REGNUM В Тюменской области утверждён перечень оплачиваемых общественных работ на 2022 год. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Эваристо Валле. Разнорабочие

Разнорабочие требуются в строительстве, благоустройстве, ремонте и содержании автодорог, прокладке водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, в лесном и сельском хозяйстве, а также определены общественные работы по уходу за престарелыми, инвалидами и больными.

Отмечается, что в 2022 году на общественных работах планируют задействовать 1,8 тыс. тюменцев.

Напомним, под общественными работами понимаются общедоступные виды трудовой деятельности, имеющие социально полезную направленность, которые организуются для обеспечения временной занятости безработных и ищущих работу граждан.